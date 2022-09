IMD Rainfall Alert: पुणे में भारी बारिश से बिगड़े हालात, ओडिशा के लिए मौसम विभाग की ये चेतावनी

Weather Forecast Today Rains: उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पश्चिमी तट पर मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. महाराष्ट्र, ओडिशा और तटीय बंगाल में भारी बारिश का दौर जारी है. महाराष्ट्र के पुणे शहर में घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं. सड़कों पर सैलाब है और कई इलाकों में पानी भर गया है.

भारी बारिश के चलते पुणे के गांव बावधान के निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस गया है. कहीं-कहीं पांच फीट तक पानी जमा हो गया है. वहीं, अमरावती में मूसलाधार बारिश के बीच कई घर जमींदोज़ हो गए हैं. नदियां और नाले उफान पर हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अभी बारिश से राहत ना मिलने की उम्मीद जताई है. पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, उस्मानाबाद समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है. IMD की मानें तो राज्य के कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है.

बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दवाब का क्षेत्र बन रहा है. जिसके कारण पूरे ओडिशा में 13 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है. IMD के मुताबिक, निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.

Depression over south Chhattisgarh moved nearly northwestwards & lay over south Chhattisgarh and adjoining southeast Madhya Pradesh & Vidarbha about 95 km south-southeast of Gondia (Vidarbha) and 185 km southeast of Seoni (Madhya Pradesh). pic.twitter.com/PrHTKS2X8G