क्रिसमस पर घने कोहरे से नहीं मिलेगी राहत! इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, जानें 25 दिसंबर का मौसम

उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी के साथ घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्वानुमान में चेतावनी जारी की है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में 25 दिसंबर को भी घने कोहरे की स्थिति रहेगी.

और पढ़ें

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 दिसंबर तक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 दिसंबर तक, जम्मू संभाग के अलग-अलग इलाकों में 27 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर असम के कुछ इलाकों में 29 दिसंबर तक, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में 26 दिसंबर तक, बिहार में 26-28 दिसंबर के दौरान रात/सुबह के घंटों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

कोहरे के प्रकार और विजिबिलिटी

बहुत घना कोहरा: 0 से 50 मीटर

घना कोहरा: 51 से 200 मीटर

मध्यम कोहरा: 201 से 500 मीटर

इन राज्यों में शीतलहर की भी चेतावनी

IMD ने उत्तराखंड में 26 दिसंबर तक कुछ स्थानों पर शीतदिवस से लेकर भीषण शीतदिवस की स्थिति रहने की संभावना जताई है. वहीं, बिहार के अलग-अलग इलाकों में 28 दिसंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है. जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 26 और 27 दिसंबर, 2025 को शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है.

Advertisement

Fog Warning | 25 Dec (Morning Hours)



Dense to Very Dense Fog very likely at isolated places over Haryana, Chandigarh & Delhi, Himachal Pradesh, Jammu Region, Punjab, Uttar Pradesh & Uttarakhand and Dense Fog very likely at isolated places over Assam & Meghalaya, Bihar, East… pic.twitter.com/YLPxIY8jzw — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 24, 2025

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाई रहेगा. जबकि दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

बता दें कि सुबह/रात के समय कोहरे का असर सड़क यातायात, रेल सेवाओं और फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है. कम विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती दिखती है तो वहीं बीते कई दिन से दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

कोहरे की वजह से 24 दिसंबर को भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित हुईं और यात्रियों को एडवाइजरी जारी की गई कि फ्लाइट स्टेटस पहले चेक कर ले. इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, पटना समेत कई शहरों की फ्लाइट्स कोहरे की वजह से लेट हो रही हैं.

---- समाप्त ----