Assam Floods: असम में बाढ़-भूस्खलन में 14 लोगों की मौत, रेल की पटरी पर गुजर रही जिंदगी

Assam Floods 2022, Disaster Management: असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ (Assam Floods) की स्थिति गंभीर बनी हुई है. असम के 29 जिलों का 7.12 लाख लोग बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं. बाढ़ के पानी में असम डूबा हुआ है. इसके चलते आम जन-जवीन अस्त-व्यस्त हो गया है.

अब तक गई 14 लोगों की जान

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, असम के नगांव में 3.36 लाख से अधिक, कछार में 1.66 लाख, होजई में 1.11 लाख और दरांग में 52,709 लोग प्रभावित हुए. वहीं, 20 मई को कछार, लखीमपुर और नगांव जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों समेत चार लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, असम बाढ़ में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 5 लोग जान गवां चुके हैं.

#AssamFloods2022 | A total of 9 people have died due to floods and 5 due to landslides in different districts of the state from 6th April to 20th May; 7 people are missing. pic.twitter.com/YAOAkxPr8s