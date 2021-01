Weather Update Today: सर्दी से रहें सावधान! दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर

उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड (Severe Cold) का सितम जारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 3 डिग्री पहुंच गया तो वहीं, पंजाब एवं हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अगले 3-4 दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में शीतलहर चल रही है. जिससे न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में गिरावट आ रही है.

Cold Wave/Severe Cold Wave conditions likely in many pockets over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and Uttar Pradesh; in some pockets East Rajasthan and in isolated pockets over West Rajasthan during next 3-4 days.