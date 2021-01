Weather Update: उत्तर भारत में ठंड देगी 'थर्ड डिग्री', शीत लहर से गिरेगा पारा, जानें मौसम का हाल

उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन-चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 से 13 जनवरी तक शीत लहर (Cold Wave) की स्थिति बन सकती है.



मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्‍तरी राजस्‍थान में शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है, जो अगले 3-4 दिन तक बरकरार रहेगा. वहीं महाराष्‍ट्र, गोवा, गुजरात और पश्चिमी मध्‍य प्रदेश के कुछ हिस्‍सों में रविवार (10 जनवरी) को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.

Due to the prevalence of dry north/northwesterly winds over most parts of Northwest India, minimum temperature very likely to fall gradually by 3-5°C during next 3-4 days causing cold wave conditions over Punjab, Haryana and north Rajasthan during 11th-13th January, 2021.