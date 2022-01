Weather Updates: यूपी में आज भी बारिश की संभावना, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी, जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Updates Today 10 January 2022: उत्‍तर भारत के कई राज्यों में बीते 3 दिनों से बारिश की गतिविधियां जारी हैं. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) यानी 10 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है. जबकि उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, नजीबाबाद, चांदपुर, बिजनौर, सियाना, गढ़मुक्तेश्वर और आस-पास के हिस्‍सों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है. जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी.

10-01-2022; 0645 IST; Light intensity rain/drizzle would occur over and adjoining areas of Nazibabad, Chandpur, Shikarpur, Debai, Atrauli, Siyana, Jhangirabad, Anupsahar, Gharmukteshwar (U.P.) during next 2 hours.