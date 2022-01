Weather Today: दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कोहरे के साथ बढ़ेगी ठिठुरन

Weather Forecast Updates Today 09 January 2022: भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (western Disturbance) के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 जनवरी के बाद से उत्तर भारत में कोहरे के सितम के साथ ठिठुरन बढ़ सकती है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज यानी 09 जनवरी को छिटपुट बारिश जारी रहेगी. साथ ही आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

इन इलाकों में बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश होगी है. गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, पलवल, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है.

Tughlakabad, IGNOU), NCR ( Ballabhgarh). Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Karnal, Safidon, Panipat, Gannaur, Sonipat (Haryana) Saharanpur, Gangoh, Shamli, Kandhla, Baraut (U.P.) during the next 2 hours.