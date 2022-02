Weather Updates: उत्तर भारत में फिर बदल रहा मौसम, दिल्ली समेत इन राज्यों में आज बारिश के आसार, जानें IMD अलर्ट

IMD Weather Forecast Updates Today 8th Feb 2022: उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट बदलता दिखाई दे रहा है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घने कोहरे (Dense Fog) की स्थिति से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव है. जबकि हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

3. Isolated to scattered rainfall likely over West Bengal, Sikkim, Bihar, Jharkhand and north Odisha on 09th & 10th February, 2022

दिल्ली के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके अलावा ज्यादार हिस्सों में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबादी या हल्की बारिश हो सकती है.

वहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज यानी 8 फरवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जा सकता है. चंडीगढ़ में भी न्यूनतम पारा बढ़ सकता है. यहां आज का मिनिमम टेम्प्रेचर 7 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्प्रेचर 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

प्रमुख शहरों में कितना तापमान रहने का अनुमान?

बिहार और यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान के जयपुर में आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इसके अलावा, लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बिहार की राजधानी पटना में भी आज न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

1. Scattered to fairly widespread light/moderate rainfall/snowfall with thunderstorm & lightning over Western Himalayan Region (over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand) during night of 08th and 09th February, 2022. pic.twitter.com/7h49z7aBl8