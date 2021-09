Weather Today: दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, आसमान में छाए बादल, बारिश की संभावना

Delhi Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने करवट ली है. दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच घनघोर घटा के साथ कई इलाकों में अंधेरा छा गया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राजधानी और एनसीआर में अगले कुछ घंटों में बारिश (Rain) होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली में आज (बुधवार) यानी 08 सितंबर की सुबह न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है. जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.

08/09/2021: 14:20 IST; Light intensity rain/drizzle would occur over and adjoining areas of isolated places of Central-Delhi, East Delhi , NCR ( Noida) Khekra (U.P.), Hodal (Haryana) during next 2 hours. pic.twitter.com/lrFJ818GeG