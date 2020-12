Weather Update: दिल्ली में नए साल पर बारिश की संभावना, ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने कहा कि शीत लहर (Cold Wave) के कारण अभी अगले दो दिन में राजधानी में ठिठुरन और बढ़ सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकतर इलाकों में अगले दो दिन तक शीत लहर (Cold Wave) की रफ्तार तेज होने की संभावना है. जिससे न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) सामान्य से नीचे बना रहेगा. साथ ही अगले दो दिनों में इन सभी राज्यों में ठिठुरन वाली ठंड पड़ने की आशंका है.

♦ Light to moderate rainfall at isolated/few places with isolated thunderstorm & lightning very likely over Western Himalayan Region and adjoining plains of Northwest India during 02nd-05th, January, 2021.