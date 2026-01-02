देश में वीकेंड पर भी छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

घने कोहरे ने देश के कई हिस्सों को काफी प्रभावित किया है. सुबह और रात के समय कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है. विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई यात्रा पर खासा असर देखा जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में घना कोहरा बना रहेगा. इसके साथ ही कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक, जबकि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है. जम्मू डिवीजन, उत्तरी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम और मेघालय के इलाकों में भी आने वाले दिनों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है.

IMD ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में 3 और 4 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भी अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने की प्रबल संभावना है.

लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से फ्लू, नाक बहना, नाक बंद होना या नाक से खून आना जैसी कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है. मौसम विभाग ने इसे नजरअंदाज न करने की सलाह दी है.

जानें दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. 3 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा, जबकि कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. 4 जनवरी 2026 को भी मौसम का रुख लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है.

