ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से हथियार गिराने की वारदातें बढ़ीं, BSF पंजाब फ्रंटियर का खुलासा

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से हथियारों की हवाई तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) पंजाब फ्रंटियर के आईजी अतुल फुलझेले ने रविवार को अमृतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की घटनाओं में अचानक तेजी आई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

आईजी ने कहा कि इस साल बीएसएफ ने अब तक 200 से ज्यादा हथियार बरामद किए हैं, जिनमें अधिकांश पिस्तौलें हैं, जबकि कुछ मामलों में AK-47 राइफलें भी मिली हैं.इसके अलावा 265 मैगजीन, 3,625 जिंद राउंड्स, 10 किलो विस्फोटक और 12 हैंड ग्रेनेड भी पकड़े गए हैं. पंजाब के अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जहां पाकिस्तान समर्थित गिरोह ड्रोन के जरिए तस्करी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं.

अतुल फुलझेले ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से गतिविधियों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. यह ऑपरेशन 7 मई को तब किया गया था जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर प्री-डॉन मिसाइल स्ट्राइक की थी. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों और सीमावर्ती इलाकों में तीन दिन तक गोलाबारी की.

इस दौरान बीएसएफ ने 272 ड्रोन जब्त किए या मार गिराए, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे मार गिराए गए ड्रोन के साथ बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ भी मिले - 367.788 किलो हेरोइन, 19,033 किलो ICE (मेथ), और 14.437 किलो अफीम बरामद की गई.

BSF पंजाब फ्रंटियर ने 251 भारतीय संदिग्धों को पकड़ा, जबकि 18 पाकिस्तानी नागरिक, तीन बांग्लादेशी और चार नेपाली नागरिक भी हिरासत में लिए गए. तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया.

आईजी ने कहा कि बीएसएफ सीमा की सुरक्षा, ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह समर्पित है और आने वाले समय में ड्रोन गतिविधियों के खिलाफ और सख्त रणनीति लागू की जाएगी.

