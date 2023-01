आंध्रप्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम, सीएम जगन मोहन रेड्डी का ऐलान

आंध्रप्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये ऐलान किया. जगन मोहन रेड्डी मंगलवार को दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एलायंस मीट शामिल होने पहुंचे थे.

जगन मोहन रेड्डी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एलायंस मीट में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विशाखापट्टनम आने के लिए आमंत्रित करता हूं. यह हमारी राजधानी होगी. मैं भी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूं.

I invite you to our beautiful state for the Andhra Pradesh Global Investors Summit to be held on the 3rd & 4th of March in Visakhapatnam.

Experience the ease of doing business in our state and partake in our vibrant culture.

