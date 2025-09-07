scorecardresearch
 

मुफ्त आवास, फ्री यात्राएं... VP चुनाव से पहले जानें उपराष्ट्रपति को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं

भारत में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं, NDA ने सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन ने न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लगभग 4 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है. इसके साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं.

भारत के उपराष्ट्रपति को नियमित वेतन नहीं मिलती है (File Photo: PIB)
Vice President of India Perks: भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं. ये चुनाव सामान्य स्थिती में नहीं हो रही है. क्योंकि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी का हवाला देते हुए बिना कार्यकाल पूरा किए हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था. NDA ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषत किया है. वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है. 

आइए अब तो जानते हैं कि देश के संवैधानिक ढांचे में दूसरा सबसे ऊंचा पद पर रहने वाले उपराष्ट्रपति को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं. 

भारत के उपराष्ट्रपति को नियमित सैलरी नहीं मिलती है. लेकिन उपराष्ट्रपति को उनकी जिम्मेदारी राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निभाने के लिए सैलरी मिलती है. राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह है. 

सैलरी और अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, 1953 के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन तय है. अधिकारियों का कहना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन का कोई विशेष प्रावधान नहीं है. उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलने वाले वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: सुदर्शन रेड्डी या राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति चुनाव में किसके समर्थन में वोट करेगी ओवैसी की पार्टी AIMIM

vice president
उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं (Photo: Perplexity AI)

अन्य सुविधाएं

उपराष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. जैसे - मुफ्त आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रेन-हवाई यात्रा, लैंडलाइन, मोबाइल फोन सेवा, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्टाफ. 

पूर्व उपराष्ट्रपति को भी सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. पूर्व राष्ट्रपति को पेंशन के तौर पर हर महीने लगभग 2 लाख रुपये मिलते हैं. इसके साथ ही टाइप-8 बंगला, व्यक्तिगत सचिव, सहायक, चिकित्सक और अन्य स्टाफ के साथ सुविधाएं मिलती हैं. 

अगर पूर्व राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी को टाइप-7 बंगला जीवनकाल के लिए मिलता है. 

---- समाप्त ----
