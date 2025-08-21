उपराष्ट्रपति चुनाव: तमिल और तेलगू बेस्ड पार्टियां क्या चौकाएंगी? दोनों राज्यों के क्षत्रपों को लेकर सस्पेंस

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने एक दिन पहले बुधवार को नामांकन किया था. यह सियासी मुकाबला अब दो व्यक्तित्वों के बीच नहीं रह गया है, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गया है.

जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते हो रहा उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक बन गया है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से तमिल कार्ड खेलकर डीएमके को कशमकश में डाल दिया है, तो विपक्ष ने बी. सुदर्शन रेड्डी के ज़रिए तेलुगु दांव खेलकर टीडीपी से लेकर केसीआर तक की चिंता बढ़ा दी है.

उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव है, जिसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया है. इस बार विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने दक्षिण भारत से अपने-अपने उम्मीदवार दिए हैं. इसके चलते दक्षिण के क्षत्रपों के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव किसी धर्मसंकट से कम नहीं है.

बीजेपी के तमिल दांव से डीएमके फंसी

बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के लिए तमिल चेहरे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है. इस तरह से बीजेपी ने स्पष्ट रूप से तमिल अस्मिता का दांव खेलकर एमके स्टालिन की डीएमके के सामने सियासी दुविधा पैदा कर दी है. एआईएडीएमके के नेता एके पलानीस्वामी ने कहा कि लंबे अरसे के बाद एक तमिल को उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है. इसीलिए तमिलनाडु के सभी सांसदों को राजनीतिक मतभेद भुलाकर राधाकृष्णन का समर्थन करना चाहिए.

तमिलनाडु के बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि जब एक तमिल नेता को सियासी तौर पर बुलंदी पर पहुंचने का मौका मिला है, तो उससे किसी भी दल को दूर रहना उचित नहीं होगा. इस तरह पलानीस्वामी और बीजेपी ने डीएमके पर सियासी दबाव बना दिया है, क्योंकि डीएमके इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डीएमके तमिल अस्मिता के नाम पर विपक्ष के उम्मीदवार की जगह एनडीए को समर्थन करने का फैसला करेगी?

विपक्ष के तेलुगु दांव में कौन-कौन उलझेगा

कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. इस तरह गैर-सियासी चेहरे के ज़रिए तेलुगु दांव खेला गया है, जो तेलंगाना से आते हैं और पढ़ाई-लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई है. विपक्ष के तेलुगु उम्मीदवार के उतरने से आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के सामने धर्मसंकट खड़ा हो गया है. इसी तरह की सियासी स्थितियां वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी के लिए भी हैं.

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं. राज्य में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं तो केंद्र में उनकी पार्टी के मंत्री हैं. वहीं, जगनमोहन रेड्डी कई मामलों में केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में तमिल बनाम तेलुगु मुकाबला बन जाने के चलते उनके सामने भी कशमकश की स्थिति बन गई है. तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की भी सियासी उलझन बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष का प्रत्याशी तेलंगाना से है.

तमिल बनाम तेलगू का मुकाबला

उपराष्ट्रपति का चुनाव तमिल बनाम तेलुगु का मुकाबला बन गया है. बीजेपी की बढ़त के बावजूद विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेलकर उपराष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई को काफी रोचक बना दिया है. ऐसे में संदेश दिया गया कि विपक्ष दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों की आकांक्षाओं को स्वीकार करने को तैयार है तो वह उन क्षेत्रीय दलों की सहजता का परीक्षण करना चाहता है जो आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक से बाहर हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं.

तेलुगु क्षेत्र के एक सम्मानित न्यायविद न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को आगे करके विपक्ष ने न केवल बीजेपी की तमिल पिच को कुंद कर दिया, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राजनीतिक खिलाड़ियों को एक अप्रत्यक्ष संदेश दिया. इस तरह से बी. सुदर्शन रेड्डी साफ-सुथरी छवि रखते हैं. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में रेड्डी समुदाय सियासी तौर पर प्रभावी माना जाता है.

क्या तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस और आंध्र में जगनमोहन के साथ चंद्रबाबू नायडू रेड्डी समुदाय की नाराजगी मोल लेंगे? हालांकि, टीडीपी नेतृत्व पहले ही एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है. केसीआर और जगन रेड्डी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में वे एनडीए के साथ खड़े थे. इसी तरह से डीएमके पूरी तरह से विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के साथ है, लेकिन जिस तरह से तमिल अस्मिता का दांव चला जा रहा है, उससे चिंता बढ़ गई है.

