कैपिटल हिल के बवाल में तिरंगे के वीडियो को लेकर ट्विटर पर भिड़े वरुण गांधी और थरूर

अमेरिका में बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में हंगामा किया और सीनेट पर कब्जे की कोशिश की. इन हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में एक भारतीय झंडा भी लहरा रहा था, जिसने भारत के सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया. इसी मसले पर बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी और कांग्रेस के शशि थरूर के बीच ट्विटर पर एक वॉर भी देखी गई.



दरअसल, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कैपिटल हिल के बाहर प्रदर्शन के दौरान भारतीय तिरंगा लहरा रहा था. वरुण गांधी ने लिखा, ‘वहां पर भारतीय झंडा क्यों है? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका भारत कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहता है.’



वरुण गांधी के इसी ट्वीट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जवाब दिया, उन्होंने लिखा, ‘कुछ भारतीय भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की मानसिकता वाले हैं, जो तिरंगे को सम्मान की बजाय एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो उनसे मेल नहीं खाता है, उसे एंटी-नेशनल करार देते हैं. वहां पर दिख रहा वो झंडा हम सभी के लिए चेतावनी है.’

[1/2] These days, it’s become too easy to deride Indians for using our flag to showcase our pride in our country. At the same time, it’s also too easy to use the flag for nefarious purposes. https://t.co/CnMBOsTF3m