scorecardresearch
 

Feedback

उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, 6 घर तबाह, 3 लोग लापता

चमोली के नंदानगर में बुधवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई. मलबे की चपेट में आने से छह घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में पांच लोग लापता हो गए, जबकि रेस्क्यू टीमों ने दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया है.

Advertisement
X
चमोली में बादल फटने से 3 लोग लापता. (photo: ITG)
चमोली में बादल फटने से 3 लोग लापता. (photo: ITG)

उत्तराखंड के चमोली में बुधवार देर रात दो जगह- कुंतरी और धुर्मा गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है. हादसे में पांच लोगों को लापता होने की जानकारी सामने आ रही है, जिनमें से 2 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है और तीन लोगों की तलाश अभी जारी है.वहीं, हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मेडिकल टीम,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुंतरी लगाफाली में भारी बारिश के कारण मलबा आने से 6 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इस भीषण आपदा में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. इसके बाद धुर्मा गांव में भी बादल फटने की जानकारी मिली, जहां 5 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. जांच में मवेशियों के नुकसान की भी बात सामने आई है. 

बचाव कार्य में जुटीं रेस्क्यू टीमें

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand Rain
Uttarakhand में सितंबर में इतनी बारिश क्यों?  
himalayan policy
गौमुख से यमुनोत्री तक... नदियों और लोगों की रक्षा के लिए हिमालय नीति की मांग 
Uttarakhand Disaster: Mussoorie-Dehradun Route Blocked, Thousands Trapped
16 सितंबर को आए सैलाब से मसूरी-देहरादून हाईवे ठप; रिपोर्ट 
rape and murder of 8 grade student
8वीं कक्षा की छात्र के साथ दुष्कर्म-मौत, हंगामा 
PM Modis 75th Birthday: Celebrations Across the Country, New Gifts
PM मोदी का 75वां जन्मदिन; ट्रंप ने दी बधाई, देखें शतक आजतक 

स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम नंदप्रयाग पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम भी गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो गई है.

यहां देखें वीडियो

मौके पर पहुंची तीन एंबुलेंस

Advertisement

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने बताया कि मेडिकल टीम के साथ-साथ तीन 108 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर भेज दी गई हैं, ताकि घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके.

नंदानगर में बादल फटने के कारण अचानक आए मलबे ने क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है. मलबे की चपेट में आने से कई घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय हुई इस घटना ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. लापता लोगों की तलाश में बचाव दल काम कर रहे हैं.

जैसे ही घटना की सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने और लापता व्यक्तियों की खोज में लगी हुई हैं। मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके.

बचाव कार्य पूरा होने पर मिली स्थिति की जानकारी

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस घटना में हुए वास्तविक नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है. बचाव कार्य पूरे होने के बाद ही स्थिति की पूरी जानकारी सामने आ पाएगी.

भारी बारिश की चेतावनी

इसी बीच मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, घनसाली, शिवपुरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी और धनोल्टी के अलग-अलग इलाकों में गरज और तूफान के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement