अपोलो हॉस्पिटल्स की टॉप एक्जीक्यूटिव और फिल्म स्टार राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला IIT हैदराबाद में दी गई अपनी एक सलाह को लेकर बड़ी आलोचना का सामना कर रही हैं. उन्होंने कहा था कि लड़कियों को करियर पर ध्यान देने के लिए अपने अंडे (eggs) फ्रीज़ करवा लेने चाहिए. कई डॉक्टरों और सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी इस सलाह को गलत और भ्रमित करने वाला बताया.

क्या कहा था उपासना कोनिडेला ने?

उपासना ने एक वीडियो में कहा कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी इंश्योरेंस उनके अंडों को फ्रीज़ करना है. इससे वे अपनी मर्जी से तय कर सकती हैं कि कब शादी करनी है, बच्चे तभी करने हैं जब वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हों. उन्होंने बताया कि IIT हैदराबाद में जब लड़कियों से पूछा गया कि कौन शादी करना चाहती हैं तो ज्यादातर पुरुषों ने हाथ उठाया और महिलाओं ने नहीं. उपासना ने इसे नए प्रोग्रेसिव इंडिया का संकेत कहा.

बता दें कि उपासना की शादी 23 की उम्र में राम चरण से हुई थी. 2023 में 34 साल की उम्र में उन्होंने बेटी को जन्म दिया. ये कपल अब अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहा है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

कई डॉक्टरों ने कहा कि उपासना की इंश्योरेंस वाली बात वैज्ञानिक रूप से गलत है. डॉ. राजेश पारिख (गायनाकोलॉजिस्ट) ने कहा कि अंडे फ्रीज़ करने से गर्भवती होना पक्का नहीं होता. IVF और egg freezing पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, हर कोई इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता. फर्टिलिटी 20s में सबसे बेहतर होती है और 35 के बाद तेजी से घटती है.

उन्होंने ये भी कहा कि वे रोज देखते हैं कि कैसे IVF के फेल होने पर कपल्स टूट जाते हैं और बिल बढ़ते जाते हैं. एक अन्य डॉक्टर, सुनीता सयम्मागारू ने कहा कि अंडे फ्रीज़ करने का मतलब यह नहीं कि बाद में प्रेग्नेंसी 100% सफल होगी. उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो प्रेग्नेंसी को मुश्किल बना देती हैं.

वहीं कुछ डॉक्टरों ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में भी टिप्पणी की. डॉ. दीपक कृष्णमूर्ति (KIMS, बेंगलुरु) ने कहा कि ताजा अच्छा नहीं, फ्रिज में रखो और बाद में इस्तेमाल करोो.

सोशल मीडिया में आलोचना के साथ समर्थन भी

उपासना का वीडियो 17 नवंबर को X पर पोस्ट हुआ और एक दिन में 1 लाख से ज्यादा एंगेजमेंट मिले. कुछ लोगों ने इसे महिलाओं की आजादी से जोड़कर समर्थन दिया, जबकि कईयों ने इसे अमीरों वाली सलाह बताया.

एक यूजर ने लिखा कि आप करोड़ों में खेलती हैं, लेकिन आम लड़कियां लाखों रुपये खर्च करके egg freezing नहीं कर सकतीं. वहीं दूसरे ने कहा कि ये सलाह देना आसान है, लेकिन इसमें मेडिकल रिस्क भी हैं. तीसरे यूजर ने लिखा कि ऐसा लगता है कि वह Apollo के IVF और egg freezing बिजनेस का प्रमोशन कर रही हैं.

जोहो के फाउंडर श्रीधर वेंबू ने उपासना की बात का विरोध करते हुए कहा कि मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि 20s में ही शादी करें और बच्चे करें. ये समाज और परिवार के लिए अच्छा है.

उपासना कौन हैं?

अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक डॉ. प्रताप सी. रेड्डी की पोती

अपोला हॉस्प‍िटल्स की CSR वाइस चेयरपर्सन

अपोलो लाइफ की वाइस चेयरपर्सन

फैमिली हेल्थ प्लान TPA की MD

URLife वेलनेस प्लेटफॉर्म की संस्थापक

B Positive मैग्जीन की एडिटर-इन-चीफ

2025 के एक व्लॉग में बताया गया कि वह 77,000 करोड़ रुपये की हेल्थकेयर बिज़नेस साम्राज्य की उत्तराधिकारी होंगी.

