क्या 25 साल की इस लड़की से टेंशन में हैं ब्रिटेन के सांसद और नेता? क्या है इसकी कहानी

ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों 25 साल की एक लड़की ने हलचल मचा रखी है. यह लड़की वहां के कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ काम कर चुकी है. यहां तक की पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी नजदीकी रही है. अब वह रियालिटी शो बिग ब्रदर का हिस्सा बन गई हैं. इसके बाद से कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसद सतर्क हो चुके हैं.

बिग ब्रदर शो में पहुंची कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर एमिली हेवर्टसन (Photo - X/@emilyhewertson)
ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली और पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर एमिली हेवर्टसन बिग ब्रदर की हाउसमेट बन चुकी हैं. यह खबर सुनते हीं ब्रिटेन के सियासी गलियारे में खलबली मच गई है. कई सांसदों और नेताओं के यह सुनकर होश उड़ गए हैं. 

द सन की रिपोर्ट के अनुसार,  एमिली हेवर्टसन एक पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर हैं. अब वह बिग ब्रदर में शामिल हो गई हैं. वह कंजर्वेटिव पार्टी में भी अच्छी पकड़ रखती हैं. वे क्रिसमस पार्टी के लिए बोरिस जॉनसन के घर गई थीं और निगेल फैराज के साथ उनकी काफी नजदीकी है. नेता निगेल फराज से उनका दोस्ताना रिश्ता है.वह पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं

बिग ब्रदर शो में आने से घबरा गए हैं कई सांसद
25 साल की एमिली ने बताया कि उन्होंने आईटीवी रियलिटी शो की नई श्रृंखला में शामिल होने के लिए आवेदन किया था. मेरे इस फैसले से कुछ राजनेता घबरा गए हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके राज को टीवी पर लीक कर दूंगी. एक सूत्र ने द सन को बताया कि एमिली उच्चस्तरीय राजनीतिक हलकों में घुलमिल जाती हैं और कई शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मित्रता है.

नेताओं को राज खुलने का है डर 
वह हर किसी को और हर चीज को जानती है और जब भी कोई विवादास्पद अफवाह सामने आती है तो वह हमेशा सतर्क रहती हैं. उनके बिग ब्रदर हाउस - में प्रवेश करते देखने के बाद सांसदों के चिंतित होने की संभावना है. ऐसी चर्चा है कि उन्हें चिंता है कि वह नशे में धुत होकर बहुत सारी गपशप और रहस्य उगलना शुरू कर देंगी, जिन्हें वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं.

हालांकि, उनका कहना है कि लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि मैं बहुत वफादार हूं और जानती हूं कि कब अपना मुंह बंद रखना है. मैं वहां मौज-मस्ती करने और नए लोगों से मिलने जा रही हूं.

एमिली की जमकर हुई हूटिंग
एमिली को लाइव बिग ब्रदर लॉन्च के दौरान स्क्रीन पर आने के कुछ ही सेकंड बाद बुरी तरह से हूटिंग का सामना करना पड़ा. एमिली ने अपने परिचय में कहा कि मैं वेस्टमिंस्टर में एक पॉलिटिकल इवेंट कंपनी के लिए काम करती हूं और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गई थी.

बोरिस जॉनसन से भी रही है नजदीकी
उन्होंने कहा कि मैं क्रिसमस ड्रिंक्स के लिए बोरिस जॉनसन के घर गई थी. ऐमिली ने केमी बेडेनॉच को कंजर्वेटिव नेता बनाने का समर्थन किया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने रॉबर्ट जेनरिक के साथ फोटो खिंचवाई और उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का भावी नेता बताया. एमिली पॉलिटिकल ग्रुप टर्निंग प्वाइंट की यूके शाखा से भी जुड़ी रही हैं. उसकी स्थापना दिवंगत चार्ली किर्क ने की थी, जिनकी इस महीने की शुरुआत में हत्या कर दी गई.

खुद के कंजर्वेटिव वर्कर होने पर जताया गर्व
यह जानते हुए भी कि उनके पॉलिटिकल आयडियोलॉजी के कारण बिग ब्रदर के दर्शकों की ओर से नेगेटिव रिएक्शंस मिलने का खतरा है. एमिली ने गर्व से कहा कि यदि आप कहते हैं कि आप कभी किसी टोरी यानी कंजर्वेटिव वर्कर को नजदीक से नहीं जानेंगे, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं.

पहले ही दिन शोर से हो सकती हैं बाहर
लाइव शो में पता चला कि एमिली और दो अन्य घरवालों को पहली ही रात घर से बाहर कर दिया जाएगा. वह जानती थीं कि अपने राजनीतिक गठबंधन के बारे में बोलने से लाभ की बजाय नुकसान होगा, लेकिन वह विपरीत दिशा में जाने में विश्वास रखती हैं.

एमिली को उम्मीद थी कि वह शो में घर के सदस्यों और दर्शकों को युवा कंजर्वेटिवों का दूसरा पक्ष देखने में मदद कर सकती हैं. पिछले जून में एमिली पर क्लैक्टन-ऑन-सी में  निगेल फैराज पर  मिल्कशेक फेंकने का झूठा आरोप लगाया गया था.

नए लोगों से मिलने को उत्सुक दिखी एमिली
एमिली ने कहा कि मुझे मजेदार अनुभव और नए लोगों से मिलना पसंद है. मुझे लगता है कि यह मेरे बहुत ही अजीब जीवन का एक और अजीब चैप्टर है.मैं अन्य सभी घरवालों से मिलने के लिए उत्सुक हूं.

एमिली ने कहा कि राजनीति में काम करते हुए , मैं हर तरह के लोगों से मिली हूं. इसलिए मैं निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों के साथ रहने की आदी हूं. लेकिन मुझे नए लोगों से मिलना और यह देखना बहुत पसंद है कि वे क्या कर सकते हैं.

