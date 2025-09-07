scorecardresearch
 

'50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने हमारे लोगों को बर्बाद...', खड़गे ने साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टैरिफ, जीएसटी स्लैब और चीन संबंधी मुद्दों पर सरकार की आलोचना की. खड़गे ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय हित पर एकजुट है. साथ ही कहा कि आगामी बिहार चुनावों में बेरोज़गारी, कानून-व्यवस्था, किसानों और दलितों के मुद्दे उठाए जाएंगे.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी-ट्रंप की दोस्ती पर तीखा हमला किया (Photo: PTI)
अमेरिकी टैरिफ़ का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी 'देश के दुश्मन' बन गए हैं.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप एक-दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे के लिए वोट मांगे थे. खड़गे ने दावा किया कि मोदी-डोनाल्ड ट्रंप गठबंधन भारत की कीमत पर हुआ है.

अमेरिकी टैरिफ से भारत पर असर के बारे में बोलते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाया. 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर ट्रंप ने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि आप अपनी नीतियों पर ध्यान दें और देश के लोगों की सुरक्षा करें. देश सबसे पहले आता है, दोस्ती बाद में आती है. खड़गे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह इस बात को समझें कि भारत दशकों से तटस्थ और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाता रहा है और उसे इसी राह पर चलते रहना चाहिए.

वहीं, संशोधित जीएसटी दरों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के हित में किसी भी सकारात्मक कदम का स्वागत करेगी, लेकिन भाजपा सरकार पर वर्षों से आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमने 8 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था. तब हमने कहा था कि अगर सिर्फ 2 स्लैब हों, तो गरीबों को फायदा होगा. लेकिन सरकार ने 4-5 स्लैब लागू कर दिए, जिससे आम लोगों को नुकसान हुआ.अब चुनाव नज़दीक आते ही उन्हें समस्या दिखाई दी और उन्होंने जीएसटी स्लैब में संशोधन किया.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के पुराने दावे का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी घुसपैठ के दौरान किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है. खड़गे ने कहा कि अब पीएम मोदी खुद चीन में घुस आए हैं. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि विपक्ष राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एकजुट है, लेकिन पीएम मोदी इसका गलत फायदा नहीं उठा पाएंगे.

खड़गे ने कहा कि देश के मामले में हम एक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका मनमानी करने का अधिकार मिल गया है. हम इसे स्वीकार नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ खुलेआम गठबंधन करके भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर भारत अपनी आज़ादी के बाद से अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति पर कायम रहता, तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होती.

खड़गे ने बताया कि कांग्रेस आगामी बिहार चुनावों में बेरोज़गारी, कानून-व्यवस्था, यौन उत्पीड़न, दलित और पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति न मिलना, किसानों को उर्वरक की कमी और ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दे उठाएगी. उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छा कदम है.

---- समाप्त ----
