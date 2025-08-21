scorecardresearch
 

बाइक चला रहे पति पर पत्नी ने उड़ेल दिया तेजाब, चीखने चिल्लाने पर पहुंचे लोग… हमले के बाद फरार हो गई महिला

त्रिपुरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने पति पर तेजाब उड़ेल दिया. अचानक हुए इस हमले से पति चीखने-चिल्लाने लगा. ग्रामीणों ने देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी फरार हो गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

पत्नी ने पति पर किया एसिड अटैक. (Photo: Representational)
पत्नी ने पति पर किया एसिड अटैक. (Photo: Representational)

त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी, उसी दौरान चलती बाइक पर महिला ने पति पर तेजाब डाल दिया. पति ने तुरंत बाइक रोकी और चीखने-चिल्लाने लगा. लोगों ने देखा तो दौड़कर मौके पर पहुंचे और पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को सिधाई थाना क्षेत्र में हुई. यहां एक किसान अपनी पत्नी के साथ बाइक से चांदपुर की ओर जा रहा था. रास्ते में चलती बाइक पर अचानक पत्नी ने अपने पास रखा तेजाब पति पर उड़ेल दिया. तेजाब चेहरे और गर्दन पर पड़ते ही किसान तेज दर्द से चीख उठा और तुरंत बाइक रोक दी. मौके पर मौजूद ग्रामीण शोर सुनकर दौड़े. 

बाइक रुकने के बाद आरोपी महिला ने दोबारा अपने पति पर तेजाब डालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों को आते देख नहीं डाल पाई. इसके बाद लोगों ने गंभीर रूप से झुलसे किसान को तुरंत अगरतला के GBP अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है. फिलहाल किसान की हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'इसकी वजह से मेरी बेटी की मौत...' शख्स ने नाबालिग लड़के पर किया एसिड अटैक, 90% तक झुलसा

इस मामले को लेकर सिधाई थाना प्रभारी हिमाद्री सरकार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला घरेलू हिंसा से परेशान थी और इसी कारण उसने यह कदम उठाया होगा. हालांकि अब तक पीड़ित पति की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. वह अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने कहा कि घटना के बाद से आरोपी महिला फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है.

