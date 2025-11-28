'हवा में झूलते' रेस्टोरेंट में आई खराबी, करीब दो घंटे तक 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे टूरिस्ट, Video

केरल के इडुक्की जिले के अनाचल क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक प्राइवेट स्काई डाइनिंग सेटअप में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और क्रेन हवा में ही रुक गई. इस दौरान टूरिस्ट और स्टाफ करीब डेढ़ घंटे तक ऊंचाई पर लटके रहे.
जमीन से करीब 150 फीट ऊपर चार टूरिस्ट जिनमें दो बच्चे भी थे वो फंस गए. शाम करीब 4 बजे फायर और रेस्क्यू स्टाफ के मौके पर पहुंचने से पहले यह ग्रुप दो घंटे से ज़्यादा समय तक फंसा रहा. टीम ने चार लोगों वाले परिवार को सुरक्षित बचा लिया.
सबसे पहले दो बच्चों और उनकी मां को नीचे उतारा गया, उसके बाद पिता और रेस्टोरेंट की एक महिला स्टाफ मेंबर को रेस्क्यू किया. शाम करीब 4.30 बजे तक, सभी चार टूरिस्ट और स्टाफ मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया था.
स्टाफ मेंबर ने टीवी चैनलों को बताया कि कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग मिली हुई थी. उसने कहा कि परिवार कोझिकोड का रहने वाला था. एक फायर अधिकारी ने कहा कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने फायर और रेस्क्यू सर्विस से मदद नहीं मांगी, लेकिन घटना की रिपोर्ट आने के बाद मुन्नार और आदिमाली से यूनिट्स भेजी गईं.
यह घटना सुबह के समय हुई, जब डाइनिंग प्लेटफॉर्म एक निश्चित ऊंचाई पर था. क्रेन के अचानक काम करना बंद कर देने से पर्यटक और स्टाफ डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हवा में ही फंसे रहे, जिससे वहां दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.