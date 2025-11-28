scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हवा में झूलते' रेस्टोरेंट में आई खराबी, करीब दो घंटे तक 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे टूरिस्ट, Video

केरल के इडुक्की, अनचल में एक निजी स्काई डाइनिंग सेटअप में तकनीकी खराबी के कारण पर्यटक और स्टाफ डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हवा में फंसे रहे. क्रेन के फेल होने से प्लेटफॉर्म ऊंचाई पर अटक गया.

Advertisement
X
क्रेन फेल होने से डेढ़ घंटे तक हवा में फंसे रहे पर्यटक
क्रेन फेल होने से डेढ़ घंटे तक हवा में फंसे रहे पर्यटक

केरल के इडुक्की जिले के अनाचल क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक प्राइवेट स्काई डाइनिंग सेटअप में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और क्रेन हवा में ही रुक गई. इस दौरान टूरिस्ट और स्टाफ करीब डेढ़ घंटे तक ऊंचाई पर लटके रहे.

जमीन से करीब 150 फीट ऊपर चार टूरिस्ट जिनमें दो बच्चे भी थे वो फंस गए. शाम करीब 4 बजे फायर और रेस्क्यू स्टाफ के मौके पर पहुंचने से पहले यह ग्रुप दो घंटे से ज़्यादा समय तक फंसा रहा. टीम ने चार लोगों वाले परिवार को सुरक्षित बचा लिया.

सबसे पहले दो बच्चों और उनकी मां को नीचे उतारा गया, उसके बाद पिता और रेस्टोरेंट की एक महिला स्टाफ मेंबर को रेस्क्यू किया. शाम करीब 4.30 बजे तक, सभी चार टूरिस्ट और स्टाफ मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

ब्रेकअप, तलाक या अपनों के खोने का गम...यहां होता है हर दर्द का इलाज  
सबरीमाला मंदिर
सबरीमाला सोना चोरी केस: IPS अफसर पर आरोप लगाने वाले यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज 
Rajeev Chandrashekhar
'मुसलमान BJP को वोट नहीं करते, इसलिए...', केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बयान पर हंगामा 
CPIM Candidate Jail Sentence in Kunnur.
कन्नूर पुलिस पर बम फेंकने के मामले में CPM उम्मीदवार को 10 साल की सजा 
Supreme Court
'जहां सरकारी स्कूल नहीं... वहां 3 महीने में खोलो स्कूल', SC का केरल सरकार को निर्देश 

 

ये भी पढ़ें: पार्टनर संग यहां करें 160 फीट ऊंचाई पर डिनर, रोमांच की सारी हदें पार 

स्टाफ मेंबर ने टीवी चैनलों को बताया कि कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग मिली हुई थी. उसने कहा कि परिवार कोझिकोड का रहने वाला था. एक फायर अधिकारी ने कहा कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने फायर और रेस्क्यू सर्विस से मदद नहीं मांगी, लेकिन घटना की रिपोर्ट आने के बाद मुन्नार और आदिमाली से यूनिट्स भेजी गईं.

Advertisement

यह घटना सुबह के समय हुई, जब डाइनिंग प्लेटफॉर्म एक निश्चित ऊंचाई पर था. क्रेन के अचानक काम करना बंद कर देने से पर्यटक और स्टाफ डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हवा में ही फंसे रहे, जिससे वहां दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement