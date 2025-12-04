scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

TMC ने हुमायूं कबीर को किया सस्पेंड, बंगाल में बाबरी बनाने का किया था ऐलान

तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेता हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है. टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

Advertisement
X

तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बागी नेता हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है. टीएमसी ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सीनियर टीएमसी मंत्री फिरहाद हाकिम ने इस पर बयान दिया है. फिरहाद हाकिम ने कहा कि हमने उन्हें पहले तीन बार चेतावनी दी है. फिर भी वह गलती कर रहे हैं, इसी वजह से टीएमसी हुमायूं कबीर को निलंबित कर रही है. हाकिम ने स्पष्ट किया कि पार्टी का हुमायूं कबीर के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement