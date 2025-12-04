TMC ने हुमायूं कबीर को किया सस्पेंड, बंगाल में बाबरी बनाने का किया था ऐलान

तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बागी नेता हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है. टीएमसी ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद से मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सीनियर टीएमसी मंत्री फिरहाद हाकिम ने इस पर बयान दिया है. फिरहाद हाकिम ने कहा कि हमने उन्हें पहले तीन बार चेतावनी दी है. फिर भी वह गलती कर रहे हैं, इसी वजह से टीएमसी हुमायूं कबीर को निलंबित कर रही है. हाकिम ने स्पष्ट किया कि पार्टी का हुमायूं कबीर के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

