'कैमरा निकॉन का और कवर कैनन का...', TMC सांसद के ट्वीट पर BJP ने किया पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा. इस दौरान पीएम मोदी ने अपने फोटोग्राफी को शौक के चलते नेशनल पार्क में कुछ फोटो भी खींचे. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस मौके की एक मॉर्फ्ड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इस मार्फ्ड फोटो में दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी जिस कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं उसके लैंस पर कवर लगा हुआ है. लेकिन बीजेपी ने भी इस फोटो को लेकर तुरंत पलटवार किया.

TMC के सांसद जवाहर सरकार ने पीएम मोदी की एक मॉर्फ्ड तस्वीर शेयर की. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा कि "सभी आंकड़ों पर ढक्कन रखना एक बात है, लेकिन कैमरे के लेंस पर कवर रखना दूरदृष्टि है". इसके बाद भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए कहा कि फर्क साफ दिखाई दे रहा है कि जो फोटो शेयर किया गया है उसमें कैमरा तो निकॉन का है, जबकि कवर कैनन का है.

सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद कैनन कवर के साथ निकॉन कैमरे की एक एडिटेड फोटो शेयर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह फर्जी प्रचार करने का बुरा प्रयास है. साथ ही ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बेहतर तरीके से नियुक्त करें, जिसके पास कम से कम सामान्य ज्ञान हो. इसके तुरंत बाद टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने ट्वीट डिलीट कर दिया.

TMC Rajya Sabha MP is sharing an edited image of Nikon camera with canon cover.



Such a bad attempt to spread fake propaganda. @MamataOfficial ..hire someone better who can atleast have common sense. https://t.co/rPgNb3mmM0