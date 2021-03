तीरथ के बयान पर बवाल जारी, अब जया बच्चन और स्वाति मालीवाल ने लताड़ा

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिलाओं के पहनावे पर बयान देकर बुरे फंसे हैं. कई राजनीतिक दलों की महिला सांसदों ने तीरथ सिंह रावत के बयान की निंदा की है और करारा जवाब भी दिया है. अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, सांसद जया बच्चन ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है.



एक तस्वीर साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि रेप इसलिए नहीं होते कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, बल्कि तीरथ सिंह रावत जैसे लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं इसलिए होते हैं.



दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने इसी के साथ सोशल मीडिया पर चल रहे हैशटेग #RippedJeansTwitter का समर्थन किया और तस्वीर साझा की.

Rapes happen not because women wear short clothes but because men like Tirath Singh Rawat propagate mysogyny and fail to do their duty.



Stand in solidarity with the women in #RippedJeansTwitter ! pic.twitter.com/bxVtwcpgWE