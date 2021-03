'फटी जींस' पर घिरे तीरथ रावत, महिला नेताओं का तंज- CM साहब सोच बदलो, तभी देश बदलेगा

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है, उसपर विवाद बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है, तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है. महुआ मोइत्रा के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है.



टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड CM कहते हैं, ‘जब नीचे देखा तो गम बूट थे और ऊपर देखा तो... एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं?’ CM साहब, जब आपको देखा तो ऊपर-नीचे-आगे-पीछे हमें सिर्फ बेशर्म-बेहूदा आदमी दिखता है.



TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं.?



आपको बता दें कि ना सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से तीरथ सिंह रावत के बयान की निंदा की गई है. कांग्रेस पार्टी द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के बयान की आलोचना की जा रही है.



शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी की. प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है, जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं. सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा.

Ripped Jeans aur Kitab.

The country’s ‘sanskriti’ & ‘sanskaar’ are impacted by men who sit and judge women and their choices. Soch badlo Mukhyamantri Rawat ji, tabhi desh badlega. #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/qYXcN88fY6