scorecardresearch
 

Feedback

गणपति विसर्जन में बुर्के वाली महिला का डांस वायरल, भक्तों के साथ जमकर थिरकी, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर तेलंगाना में गणपति विसर्जन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये खास इसलिए लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें गणेश भक्तों के साथ बुर्का पहने एक महिला जमकर थिरक रही है.

Advertisement
X
तेलंगाना में गणपति विसर्जन में बुर्के वाली महिला का डांस वायरल (Photo: ITG)
तेलंगाना में गणपति विसर्जन में बुर्के वाली महिला का डांस वायरल (Photo: ITG)

बीते दिनों गणेश उत्सव की खूब धूम रही. गणपति को बैठाए जाने से लेकर उनके विसर्जन तक के कई वीडियो देश के कोने कोने से सामने आए. गणपति को बैठाते हुए कहीं मंत्रों का उच्चारण हुआ तो वहीं उनकी विदाई में जोरदार ढोल पर भक्तों का डांस. इसी कड़ी में एक खास वीडियो वायरल हुआ जो देश में धर्मनिर्पेक्षता का उदाहरण बना जो बता रहा है कि खुशी या त्योहार मनाने के लिए किसी एक धर्म से जुड़ा होना जरूरी नहीं है.

गणपति विसर्जन में बुर्के वाली महिला का डांस

सामने आया वीडियो तेलंगाना के निर्मल का है. इसमें कुछ लोग गणपति विसर्जन के जुलूस  में डांस कर रहे हैं. उन्हीं के बीच बुर्का पहले एक मुस्लिम महिला आती है और बिंदास खुलकर डांस करती दिखती है. भक्त भी उसके साथ बेहिचक और बिंदास थिरक रहे हैं. भीड़ के पीछे गणेश भगवान की विशाल  मूर्ति दिख रही है जिसे भक्तों द्वारा ले जाया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो
 
हिंदू धर्म के पर्व पर मुस्लिम महिला द्वारा खुशी-खुशी जश्न में शामिल होने के इस अनोखे नजारे ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है. इस क्लिप को सभी प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement