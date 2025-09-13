अवैध संबंधों में बाधा बन रही थी दो साल की बेटी, मां ने प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या

तेलंगाना के मेडक जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शिवारामपेट मंडल के शेबाशपल्ली गांव में मां और उसके प्रेमी ने मिलकर दो साल की बच्ची की हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि बच्ची अवैध संबंधों में बाधा बन रही थी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला ममता और उसके प्रेमी फैयाज ने बच्ची की जान इसलिए ली क्योंकि वह उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रही थी. हत्या के बाद दोनों ने शव को गांव के बाहरी इलाके में बहने वाली एक नाले के पास दफना दिया.

मामले का खुलासा तब हुआ जब ममता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सुराग जुटाए और आरोपियों को आंध्र प्रदेश के नरसरापेट से ट्रेस कर पकड़ा. दोनों को मेडक वापस लाया गया.

बच्ची के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पूछताछ के दौरान ममता और फैयाज ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. इसके बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बच्ची के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि शव काफी हद तक सड़-गल चुका था.

सभी एंगल से की जा रही केस की तहकीकात

पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और सभी एंगल से केस की तहकीकात की जा रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है और गांव में शोक और गुस्से का माहौल है.

