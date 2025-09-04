scorecardresearch
 

Feedback

स्कूल शिक्षक की शर्मनाक हरकत... नशे में पहुंचे क्लास में और लड़खड़ाकर गिर पड़े, VIDEO

तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल के एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है. नशे की हालत में क्लास की चेयर से गिरते हुए टीचर का वीडियो सामने आया तो उनको निलंबित कर दिया गया है.

Advertisement
X
तेलंगाना में नशे में स्कूल पहुंचे टीचर निलंबित (Photo: ITG)
तेलंगाना में नशे में स्कूल पहुंचे टीचर निलंबित (Photo: ITG)

तेलंगाना के आसिफाबाद में एक सरकारी स्कूल में टीचर का जो हाल देखने को मिला वह शर्मनाक था. शिक्षक को कथित तौर पर नशे की हालत में ड्यूटी पर आने के बाद निलंबित कर दिया गया है. ये कार्रवाई एक वीडियो के सामने आने के बाद हुई जिसमें एक कक्षा के अंदर छोटे- छोटे बच्चे दरी पर बैठे हैं. वहीं उनके टीचर  जे. विलास नशे की हालत में अपनी चेयर से नीचे गिरे पड़े हैं. 

वायरल हुए वीडियो को बनाने वाला शख्स उन्हें बार- बार उठने को कह रहा है लेकिन टीचर संभल ही नहीं पा रहा है और बिल्कुल नीचे लेट जाता है.

यह घटना जैनूर मंडल के सुकुटपल्ली स्थित आश्रम स्कूल में हुई, जहां एसजीटी जे. विलास कथित तौर पर शराब के नशे में कक्षा में आए और बाद में कक्षा में ही गिर पड़े. सामने दरी पर 4-5 साल के बच्चे किताबें लिए बैठे हैं और क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

युवक की पहचान नहीं हो पाई है.(Photo: Sunil Joshi/ITG)
शराब के नशे में बांध पर स्टंट करता युवक पानी में बहा, SDRF की टीम तलाश में जुटी 
बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद में पोल पर चढ़ी लड़की. (Photo: ITG)
'मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ नहीं तो...' नशे में धुत लड़की टावर पर चढ़ी 
BRS Leader K Kavita
तेलंगाना: के कविता ने BRS छोड़ी, केसीआर की बेटी का अगला कदम क्या होगा? 
Intensity in BRS, Kavita suspended! What is the inner game?
BRS में घमासान, कविता सस्पेंड, करप्शन पर CBI जांच की तलवार! 
BRS suspended K. Kavitha from the party on charges of indiscipline.
BRS ने ​कविता को किया सस्पेंड, जानें- KCR ने अपनी ही बेटी पर क्यों लिया एक्शन? 

गांव वालों ने घटना की कड़ी आलोचना की है. जिला आदिवासी कल्याण विभाग की उप निदेशक रमा देवी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश और जांच के बाद, विलास को कर्तव्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement