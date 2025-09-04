स्कूल शिक्षक की शर्मनाक हरकत... नशे में पहुंचे क्लास में और लड़खड़ाकर गिर पड़े, VIDEO

तेलंगाना के आसिफाबाद में एक सरकारी स्कूल में टीचर का जो हाल देखने को मिला वह शर्मनाक था. शिक्षक को कथित तौर पर नशे की हालत में ड्यूटी पर आने के बाद निलंबित कर दिया गया है. ये कार्रवाई एक वीडियो के सामने आने के बाद हुई जिसमें एक कक्षा के अंदर छोटे- छोटे बच्चे दरी पर बैठे हैं. वहीं उनके टीचर जे. विलास नशे की हालत में अपनी चेयर से नीचे गिरे पड़े हैं.

वायरल हुए वीडियो को बनाने वाला शख्स उन्हें बार- बार उठने को कह रहा है लेकिन टीचर संभल ही नहीं पा रहा है और बिल्कुल नीचे लेट जाता है.

यह घटना जैनूर मंडल के सुकुटपल्ली स्थित आश्रम स्कूल में हुई, जहां एसजीटी जे. विलास कथित तौर पर शराब के नशे में कक्षा में आए और बाद में कक्षा में ही गिर पड़े. सामने दरी पर 4-5 साल के बच्चे किताबें लिए बैठे हैं और क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

गांव वालों ने घटना की कड़ी आलोचना की है. जिला आदिवासी कल्याण विभाग की उप निदेशक रमा देवी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश और जांच के बाद, विलास को कर्तव्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

---- समाप्त ----