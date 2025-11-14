scorecardresearch
 

Feedback

तरनतारन उपचुनाव में AAP की जीत, SAD का दमदार कमबैक, कांग्रेस को झटका

तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू ने 12,091 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. इस जीत से AAP की पंथिक इलाकों में पकड़ मजबूत हुई है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया. कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये चुनाव निराशाजनक रहा.

Advertisement
X
तरनतारन उपचुनाव में AAP की बड़ी जीत. (File Photo: ITG)
तरनतारन उपचुनाव में AAP की बड़ी जीत. (File Photo: ITG)

तरनतारन उपचुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने 12,091 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली है. इस जीत से AAP को पंथिक इलाकों में मजबूती मिली है, बल्कि विपक्ष के लिए भी मिले-जुले संकेत मिले हैं. उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस-बीजेपी क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं.

उपचुनाव में इस जीत से आम आदमी पार्टी की पंथक क्षेत्रों में पकड़ मजबूत हुई है और उसके प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू को 42619 वोट हासिल किए तो एसएडी उम्मीदवार सुखविंदर कौर को 30540 वोट मिले. हालांकि, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आया, क्योंकि उसके उम्मीदवार करणबीर बुर्ज को केवल 15045 वोट मिले और वह इस बहुकोणीय मुकाबले में चौथे स्थान पर रहे.

कांग्रेस को लगा बड़ा झटका

सम्बंधित ख़बरें

ludhiana police foiled big terrorist conspiracy in punjab
लुधियाना में आतंकी साजिश का खुलासा, देखें पंजाब आजतक 
Ludhiana Police foiled a major terrorist plot to terrorise Punjab and arrested 10 suspects
पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम... 10 संदिग्ध गिरफ्तार, रच रहे थे ग्रेनेड हमले की साजिश 
punjab police
किसानों का दिल्ली मार्च, पंजाब पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी 
मॉड्यूल के खिलाफ जांच में पंजाब पुलिस एक्टिव
पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार 
दिल्ली NCR में बुधवार को AQI 900 पार हो गई
दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! पंजाब-हरियाणा को पराली जलाने पर डेटा देने का निर्देश 

इस उपचुनाव ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चेतावनी की घंटी बजा दी है. कांग्रेस के उम्मीदवार करनबीर बुर्ज को महज 15,045 वोट मिले और वह इस मुकाबले में चौथे स्थान पर रहे. यह प्रदर्शन पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक रहा. पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के विवादास्पद बयानों ने दलित वोट बैंक नाराज हो गया.

Advertisement

पंथिक वोटों के बंटवारे का AAP को फायदा

इन नतीजों में AAP के पक्ष में जो एक और प्रमुख कारण दिखाई देता है, वह है पंथिक वोटों का बंटवारा, जिसने शिरोमणि अकाली दल को बुरी तरह प्रभावित किया. SAD उम्मीदवार सुखविंदर कौर को 30,540 वोट मिले. हालांकि, अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे के उम्मीदवार मनदीप सिंह ने 19,580 वोट हासिल किए. ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों पार्टियों का वोट बैंक लगभग समान होने के कारण इस बंटवारे का सीधा लाभ AAP को मिला.

संधू को उम्मीदवार बनाना रहा मास्टरस्ट्रोक

सत्ताधारी AAP के पक्ष में कई कारण थे. राज्य में सरकार होने का स्वाभाविक लाभ तो था ही, लेकिन AAP ने दल-बदल कर आए हरमीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाकर एक अच्छा निर्णय लिया. संधू, जो पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, इस क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं और वह निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानते हैं. AAP पूरे चुनाव अभियान में अपने विकास एजेंडे पर अड़ी रही. इस जीत से पंथिक क्षेत्रों में AAP के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा.

बीजेपी का कैंपेन फेल

भारतीय जनता पार्टी (BJP), जिसने इस उपचुनाव के लिए काफी प्रचार किया, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई. यहां तक कि हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पार्टी उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू के लिए प्रचार करने आए थे. इसके बावजूद BJP उम्मीदवार को महज 6,206 वोट मिले और वह पांचवें स्थान पर रहे. यह नतीजा BJP के लिए भी एक निराशाजनक संकेत है. इस उपचुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा चुनावों के लिए एक संकेत देते हैं.

Advertisement

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तरनतारन उपचुनाव में जीत के लिए पंजाब के DGP गौरव यादव को बधाई दी. बादल ने कहा कि AAP हारी है, लेकिन हरमीत सिंह संधू जो पंजाब पुलिस के उम्मीदवार थे, वह जीते हैं. इस बीच पंजाब AAP प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता ने कांग्रेस, अकाली दल और BJP को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमने एक बार फिर ग्रामीण सीट जीत ली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement