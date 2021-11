Tamilnadu Rainfall: तमिलनाडु में भारी बारिश से सड़कें समंदर, बोट से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू, देखें VIDEO

Tamilnadu Weather Update, Chennai Rainfalls: तमिलनाडु और पुडुचेरी (Tamilnadu and Puducherry Rainfall) में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है, जिससे आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने तिरूवल्लुर जिले में तिरूवेरकादू जैसे कई इलाकों का दौरा कर हालात की समीक्षा की. भारी बारिश की वजह से कई जिलों की सड़कों पर पानी भर गया है और वे समंदर की तरह हो गई हैं. लोगों को बोट की मदद से उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में लोगों को फायर एंड रेस्क्यू टीम ने गोल बोट के जरिए से परिवार को सुरक्षित निकाला. तमिलनाडु के त्रिची के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान छोटी नाव में पांच लोगों को बैठाया गया और फिर उन्हें उस इलाके से निकाला गया. वहीं, मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को तमिलनाडु में कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में अलग-अलग इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.

मौसम विभाग ने कहा, ''थूथुकुडी और रामनाथपुरम जिलों में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. बाकी तटीय तमिलनाडु में अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, तमिलनाडु में अन्य इलाकों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.'' इसके अलावा, चेन्नई के कई हिस्सों में लगातार बारिश और जलजमाव के कारण सोमवार को चेन्नई के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. यह आदेश चेन्नई के जिला कलेक्टर डॉ. विजयरानी ने जारी किया है.

