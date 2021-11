Tamil Nadu Rain: लगातार बारिश से बेहाल चेन्नई, मौसम एक्सपर्ट ने चेताया- ये तो अभी ट्रेलर है, बड़ी तबाही का अंदेशा

Tamil Nadu Weather Today: तमिलनाडु भारी बारिश से बेहाल है. राजधानी चेन्नई समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं. सड़कों से लेकर घरों तक में पानी ही पानी भरा है. मौसम और भारी बारिश (Heavy Rain) से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आम जनजीवन प्रभावित है. इस मौसम विभाग (IMD) ने अभी फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है.

कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट

तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है. मौसम विभाग (IMD) ने 10 और 11 नवंबर को भी राज्य में भारी से बहुत भारी (Heavy to Very Heavy Rain) का़ रेड अलर्ट जारी किया है. चेन्नई में ज्यादातर सड़कों और गलियों में पानी जमा है. साथ ही यातायात भी प्रभावित है.

Heavy rain lashes Nagapattinam in Tamil Nadu



State Government has declared local holidays on Nov 10th and 11th for nine districts -Chennai, Kancheepuram, Thiruvallur, Chengalpattu, Cuddalore, Nagapattinam, Thanjavur, Thiruvarur, and Mayiladuthurai in wake of heavy rain forecast pic.twitter.com/H8ecmPQ2jX