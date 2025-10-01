चेन्नई: थर्मल पावर प्लांट हादसे में असम के 9 मजदूरों की मौत, PM मोदी और CM स्टालिन ने मुआवजे का किया ऐलान

तमिलनाडु के एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर मंगलवार को हुए हादसे में 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, सभी मृतक असम के प्रवासी मजदूर थे जो वहां संविदा पर काम कर रहे थे. इस हादसे में 10 अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है.

सीएम से पहले पीएम मोदी ने हादसे में दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की.

राज्य के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में स्टालिन ने नौ श्रमिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की.

CM ने जताया दुख

स्टालिन ने एक्स पर लिखा, 'मुझे ये खबर सुनकर गहरा दुख हुआ कि एन्नोर में #BHEL कंपनी द्वारा किए जा रहे बिजली संयंत्र के निर्माण कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में असम राज्य के नौ श्रमिकों की जान चली गई. मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई... मैंने ये भी आदेश दिया है कि मृतक श्रमिकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और उनके शवों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए उपाय किए जाएं.'

इसके अलावा सीएम ने कहा कि उन्होंने राज्य के बिजली मंत्री और तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ) के अध्यक्ष को घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है.

PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से नौ श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'चेन्नई, तमिलनाडु में एक इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना से दुखी हूं. इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.'

हादसे में 9 की मौत, 10 अन्य मजदूर घायल

दरअसल, तमिलनाडु के एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर मंगलवार दोपहर को कोयला हैंडलिंग शेड के निर्माण के दौरान स्टील आर्च टूट गया, जिससे 45 फीट की ऊंचाई से गिरे 9 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 10 अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान असम के निवासियों के रूप में हुई है. उनके नाम इस प्रकार हैं- मुनाकेमप्राल, विदायुम प्रावोत्शा, सुमोन करिकाप, दीपक रायजुंग, सरबोनित थाउसेन, प्रांतो सोरोंग, पाबन सोरोंग, फाइबिट फोंग्लो और बिमराज थाउसेन. ये सभी असम के विभिन्न जिलों से थे और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के सबकॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम कर रहे थे.

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) के चेयरमैन जे. राधाकृष्णन ने बताया, 'ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मृतक असम और आसपास के क्षेत्रों से थे. एक अन्य मजदूर घायल है. बीएचईएल के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं.'

