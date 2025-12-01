तमिलनाडु में भीषण बस हादसा, दो सरकारी बसों की टक्कर में 11 की मौत, 40 घायल

तमिलनाडु के सिवगंगा जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को मातम में डुबो दिया. थिरुपाथुर के पास दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 यात्री घायल हुए हैं. शुरुआत में सात मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन बचाव कार्य पूरा होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई.

जानकारी के मुताबिक, एक बस करैकुड़ी की ओर जा रही थी और दूसरी मदारै की ओर और दोनों बसें तेज रफ्तार में थीं और हाईवे के एक मोड़ पर अचानक भिड़ गईं. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई यात्री अंदर ही फंस गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद घायलों को एंबुलेंसों के जरिये सिवगंगई सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

बस हादसे में 20 लोग घायल, कुछ ICU में भर्ती

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, घायलों में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जारी है. कई मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर घायलों की स्थिति अगले कुछ घंटे बेहद अहम होंगे.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने जताया दुख

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह “गहराई से सदमे में हैं और पीड़ा महसूस कर रहे हैं." मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और जिला प्रभारी मंत्री को तुरंत मौके पर पहुंचने और सभी घायलों को उच्चस्तरीय इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तार और सड़क पर अचानक मोड़ की वजह से हुआ हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे के इस हिस्से पर आवाजाही को अस्थायी तौर पर सीमित कर दिया है.

