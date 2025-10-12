scorecardresearch
 

'मेरी जगह सदानंदन मास्टर को मंत्री बनाना चाहिए...', केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने की इस्तीफे की पेशकश

कन्नूर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे हैं. 1994 में कथित तौर पर सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं के हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे.

सुरेश गोपी ने मंत्री पद से इस्तीफे की इच्छा जताई (Photo: PTI)
सुरेश गोपी ने मंत्री पद से इस्तीफे की इच्छा जताई (Photo: PTI)

केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपनी मंत्रिपद से हटने की इच्छा व्यक्त की और बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सी. सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके स्थान पर नियुक्त करने की सिफारिश की.

गोपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता का राज्यसभा के लिए नामांकन उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए. मुझे विश्वास है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय होगा.

पेट्रोलियम और पर्यटन राज्यमंत्री के रूप में कार्यरत गोपी ने आगे कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि सदानंदन जल्द ही मंत्री बनें. बता दें कि इस कार्यक्रम में सदानंदन भी मौजूद थे.

अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी ने कहा कि वे राज्य के सबसे युवा बीजेपी सदस्यों में से एक हैं. उन्होंने अक्टूबर 2016 में पार्टी जॉइन की थी.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा दिए गए जनादेश के सम्मान में केंद्रीय मंत्री बनाया होगा. मैंने अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था. गोपी ने ये भी कहा कि हाल के समय में उनकी आय में काफी कमी आई है.

---- समाप्त ----
