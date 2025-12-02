scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सीमाओं में रहकर दलील दें...', जब प्रशांत भूषण पर भड़के CJI, जानें क्या है पूरा मामला

SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि देश में लोग चुनाव आयोग को 'तानाशाह' की तरह देख रहे हैं. इस पर CJI सूर्य कांत ने उन्हें केवल दलीलों तक सीमित रहने को कहा.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को SIR विवाद पर चेताते हुए कहा कि केवल दलीलों तक सीमित रहें (Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को SIR विवाद पर चेताते हुए कहा कि केवल दलीलों तक सीमित रहें (Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हुई जिसमें देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है. इसी दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आज देश में बहुत से लोग चुनाव आयोग को 'निरंकुश तानाशाह' की तरह देख रहे हैं.

उनकी इस टिप्पणी पर CJI सूर्यकांत ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा, “मिस्टर भूषण, कृपया इस तरह की टिप्पणियां न करें. आप सिर्फ अपने दलीलों तक सीमित रहें.”

इस बीच, केरल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के चलते राज्य सरकार ने SIR को स्थगित करने का अनुरोध किया था. कोर्ट ने इस पर भी गंभीरता से विचार किया.

सम्बंधित ख़बरें

India's head coach Gautam Gambhir is pictured before the start of the Asia Cup 2025 Twenty20 international cricket
सुप्रीम कोर्ट में हुई गंभीर की कोचिंग पर चर्चा? टेस्ट हार पर जज का रिएक्शन VIRAL 
supreme court
'घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट...', रोहिंग्या बंदियों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 
delhi riot 2020
दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को मिलेगी जमानत? SC में कल भी जारी रहेगी सुनवाई 
supreme court kerala sir
'केरल में SIR तारीख पर फैसला दो दिन में करें', चुनाव आयोग को SC का निर्देश 
bs yeddyurappa
पूर्व सीएम येदियुरप्पा को SC से राहत, POSCO मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक 

निर्वाचन आयोग ने बताया कि SIR के लिए 25,000 अलग कर्मचारी लगे हैं और चुनाव के लिए अलग टीमें हैं, इसलिए प्रक्रिया बाधित नहीं होगी. कोर्ट ने समयसीमा 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी.

CJI ने यह भी कहा कि समस्या सरकारी मशीनरी को नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों को है. अदालत ने केरल की सभी पार्टियों से बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी औपचारिक मांगें देने को कहा और EC को निर्देश दिया कि वह दो दिनों में इन मांगों पर 'सहानुभूतिपूर्वक' निर्णय ले.

Advertisement

यह भी पढ़ें: SIR के 'डर' से बंगाल में 39 मौत, CM ममता ने किया 2-2 लाख की मदद का ऐलान

केरल में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं. इसलिए राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट के SIR को स्थगित करने की मांग वाली याचिका दायर की थी.

SIR पर देशभर में उठ रही बहस को देखते हुए कोर्ट की यह सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement