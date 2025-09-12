scorecardresearch
 

'नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ...', जब SC में हुई पड़ोसी देशों की चर्चा

सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान नेपाल के राजनीतिक संकट का जिक्र हुआ. कोर्ट एक चुनावी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक उम्मीदवार की दोहरी नागरिकता का मुद्दा था.

नेपाल में पैदा हुए हालात पर बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (File Photo: Getty)
सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट का ज़िक्र किया गया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज कल नेपाल भी नहीं जा सकते. कोर्ट में एक चुनावी याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जहां एक उम्मीदवार की नागरिकता का मुद्दा था. बताया गया था कि उसके पास भारत के साथ-साथ नेपाल की भी नागरिकता थी.

इससे पहले भी मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ ने नेपाल की घटनाओं का जिक्र किया था. 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हमें अपने संविधान पर गर्व है. पड़ोसी देश नेपाल में क्या हो रहा है, सबको पता है." जस्टिस विक्रम नाथ ने भी कहा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, यह भी सब जानते हैं.

नागरिकता का मुद्दा

अदालत एक उम्मीदवार की नागरिकता पर सुनवाई कर रही थी. यह बताया गया था कि उसके पास भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेपाल की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई.

