Spicejet Flights: 28 मार्च से शुरू होंगी स्पाइसजेट की 66 नई फ्लाइट्स, जानें किन शहरों के लिए भरेंगी उड़ान

स्पाइसजेट (Spicejet) एयरलाइंस 66 नई घरेलू उड़ाने ( Domestic Flights) शुरू करने जा रही है. नई फ्लाइट्स 28 मार्च, 2021 से शुरू होंगी. स्पाइसजेट का दावा है कि पुणे-दरभंगा, पुणे-ग्वालियर, पुणे-जबलपुर, पुणे-वाराणसी, कोलकाता-दरभंगा और नासिक-कोलकाता के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने वाली देश की पहली कंपनी है.

स्पाइसजेट के मुताबिक छोटे शहरों से बढ़ती यात्रा की मांग को देखते हुए एयरलाइंस ने दरभंगा, दुर्गापुर, झारसुगुड़ा, ग्वालियर और नासिक को कुछ प्रमुख मेट्रो सिटी से जोड़ने के लिए फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला किया है. दुर्गापुर अब पुणे से भी जुड़ जाएगा. वहीं, स्पाइसजेट फ्लाइट्स द्वारा झारसुगुड़ा अब चेन्नई और दिल्ली से कनेक्ट होगा.

The beautiful Doon gets some delightful connections! SpiceJet is thrilled to introduce direct flights from Dehradun to Mumbai, Bengaluru and Delhi, along with convenient connections to Ahmedabad, Chennai, Goa and Kolkata. (1/2) pic.twitter.com/1pdYK1z9xB



स्‍पाइसजेट ने दरभंगा से हैदराबाद, पुणे और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार 28 मार्च से स्पाइसजेट के विभान इन शहरों के लिए उड़ान भरेंगे. इसके अलावा जैसलमेर से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट्स शुरू होंगी.

The Golden City gets some red-hot connections. SpiceJet is delighted to introduce direct return flights from Jaisalmer to Delhi and Ahmedabad, along with convenient connections to Kolkata, Goa and many more exciting destinations. (1/2) pic.twitter.com/gd2fy3NOPY