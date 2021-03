महिला दिवसः दिल्ली से बरेली फ्लाइट लेकर पहुंचीं महिला क्रू मेंबर्स, मुंबई से लखनऊ तक चलाई ट्रेन

International Women's Day पर दिल्ली से बरेली एयरपोर्ट पर उतरने वाले पहले यात्री विमान की पूरी कमान महिलाओं ने संभाली. पूरी फ्लाइट महिला क्रू मेंबर्स ने ही ऑपरेट की. दिल्ली से फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार आए. एयरपोर्ट पर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वागत किया. बरेली-दिल्ली के बीच नियमित उड़ानें 10 मार्च को शुरू होंगी.

बरेली एयरपोर्ट देश का 56वां और यूपी के 8वां एयरपोर्ट है, जिसे UDAN स्कीम के तहत फ्लाइट सर्विस के लिए शुरू किया गया है. यूपी में बरेली के अलावा लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, हिंडन, आगरा और प्रयागराज हैं, जहां से इस स्कीम के तहत फ्लाइट सेवा दी जा रही है. UDAN स्कीम में तहत अबतक 325 रूटों के लिए 56 एयरपोर्ट हैं, जिसमें 5 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रम शामिल है.

मुंबई से लखनऊ के लिए चलाई ट्रेन

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रेलवे ने भी महिलाओं को खास तोहफा दिया. मुंबई से लखनऊ के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें ड्राइवर से लेकर गार्ड तक महिला स्टाफ ने ही जिम्मेदारी संभाली. इस ट्रेन को पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव ने चलाया.

