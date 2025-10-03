scorecardresearch
 

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ SC पहुंचीं पत्नी गीतांजलि, बोलीं- NSA लगाना गलत

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाए जाने पर सवाल उठाया है.

सोनम वांगचुक की पत्नी को नहीं मिली गिरफ्तारी की कॉपी (File Photo: ITG)
पिछले दिनों लद्दाख में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. गीतांजलि आंगमो ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. यह याचिका वांगचुक पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाए जाने पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई है. 

गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गीतांजलि आंगमो ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है.

गीतांजलि आंगमो ने वांगचुक पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाए जाने पर सवाल खड़ा किया है. उनकी मुख्य मांगों में वांगचुक की तत्काल रिहाई शामिल है. यह याचिका उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद दायर की गई है.

'नियमों का उल्लंघन...'

गीतांजलि आंगमो ने अपनी याचिका में एक गंभीर मुद्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की प्रति नहीं मिली है. उनका मानना ​​है कि हिरासत आदेश की प्रति न मिलना नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हिरासत में लिए जाने के बाद से उनका अपने पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया है.

