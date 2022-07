'काली पर महुआ मोइत्रा ने वही बोला जो हर हिंदू जानता है', TMC सांसद के समर्थन में शशि थरूर

मां काली पर दिये गये महुआ मोइत्रा के बयान का हर तरफ विरोध हो रहा है. आम लोगों के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियां भी उनकी निंदा कर रही हैं. लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है. शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि महुआ मोइत्रा ने वही कहा जो हर हिंदू जानता है.

Mahua Moitra के समर्थन में शशि थरूर ने लिखा कि महुआ पर हो रहे हमलों ने मुझे अचंभे में डाल दिया है. ये हमले वह चीज कहने के लिए हो रहे हैं जो कि हर हिंदू जानता है. हिंदू जानते हैं कि हमारी पूजा का तरीका देश के अलग-अलग हिस्सों में एक जैसा नहीं है. देवी को कोई क्या चढ़ाता है, यह देवी से ज्यादा भक्त के बारे में बताता है.

2/2 We have reached a stage where no one can say anything publicly about any aspect of religion without someone claiming to be offended. It’s obvious that @MahuaMoitra wasn’t trying to offend anyone. I urge every1 to lighten up&leave religion to individuals to practice privately.