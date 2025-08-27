'बीजेपी एजेंट बनकर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रहे प्रशांत किशोर...', बोले SP नेता अमीक जामई

समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अमीक जमाई ने प्रशांत किशोर, निषाद पार्टी और बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए उन पर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर एनडीए के लिए 'फायर फाइटर' बनकर आए हैं.

अमीक जमाई ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, जबकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों और ओबीसी समाज के लिए लड़ रही है. क्षत्रिय पंचायत या अन्य किसी भी मुद्दे से पहले महिलाओं की शिक्षा को अहमियत देनी चाहिए.

अमीक जमाई ने कहा कि क्षत्रिय समाज में बेटियां आगे नहीं पढ़ पा रही हैं. जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक 'कट्टा-तमंचे' जैसी बातें होती रहेंगी. उन्होंने दहेज प्रथा को भी एक बुरी परंपरा बताया और कहा कि सरकार को इस पर कड़ा नियंत्रण करना चाहिए.

निषाद पार्टी पर निशाना...

अमीक जमाई ने निषाद पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय निषाद अपनी ही पार्टी में फिट नहीं बैठते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय निषाद केवल अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हैं, इसलिए वे अक्सर दिल्ली में बैठकें करते हैं और केंद्रीय नेताओं को बुलाते हैं. जमाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा निषाद समाज के साथ खड़ी रही है और आगे भी उन्हें प्राथमिकता देगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यूपी बीजेपी से क्यों नाराज हैं संजय निषाद, गठबंधन तोड़ने की धमकी के पीछे परेशानी है या पावर गेम?

'खतना टास्क फोर्स' और इंडिया अलायंस...

बरेली में चल रही 'खतना टास्क फोर्स' पर अमीक जमाई ने कहा कि योगी सरकार को इस टास्क फोर्स को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि वे रेप और बेरोजगारी जैसे गंभीर अपराधों को रोकने में नाकाम रही है. इंडिया अलायंस की एकजुटता पर बात करते हुए अमीक जामई ने कहा कि सभी पार्टनर एक साथ खड़े हैं.

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इंडिया अलायंस ओबीसी समाज का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सामने लाएगा, तो यह जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी पर भी सीधा सवाल होगा.

---- समाप्त ----