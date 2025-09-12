सद्गुरु का डीपफेक वीडियो दिखाकर महिला से 3.75 करोड़ रुपये की ठगी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सीवी रमन नगर की 57 साल की महिला को सद्गुरु के एक एआई-जेनरेटेड डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल करके 3.75 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया.

ठगों ने महिला को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी बातों में उलझाया.

यह घटना इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच हुई. महिला को तब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जब वह मिले हुए प्रॉफिट को निकाल नहीं पा रही थी.

कैसे हुई धोखाधड़ी?

पीड़ित महिला ने सद्गुरु का एक डीपफेक वीडियो देखा, जिसमें आध्यात्मिक गुरु को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म के साथ ट्रेडिंग करने का दावा करते हुए दिखाया गया था.

वीडियो में एक लिंक पर क्लिक करके 250 डॉलर का पेमेंट करने पर वित्तीय स्थिति में सुधार का वादा किया गया था. लिंक पर नाम, ईमेल और फोन नंबर भी मांगा गया था. इसके बाद, कंपनी के एक शख्स ने उससे संपर्क किया.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु प्राइवेट स्कूल हॉस्टल में 10वीं की छात्रा से यौन शोषण, प्रिंसिपल और वार्डन समेत सात पर FIR

Advertisement

इन्वेस्टमेंट और नुकसान...

पीड़ित महिला ने फरवरी से अप्रैल के बीच अपने बैंक अकाउंट्स से कुल 3,75,72,121 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया. उसे ठगी का पता तब चला, जब वह प्लेटफॉर्म से अपने प्रॉफिट को निकाल नहीं पा रही थी. इसके बाद महिला ने बेंगलुरु के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

---- समाप्त ----