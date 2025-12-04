scorecardresearch
 
World Exclusive: 'किसी के दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं PM मोदी', 'आजतक' से बोले पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि वे दबाव में झुकने वाले नहीं हैं. पुतिन ने भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच 90 प्रतिशत से अधिक लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने आजतक से खास बातचीत की है
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'India Today Group' को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'दबाव में झुकने वाले नहीं हैं.' उनका यह बयान अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ के रूप में दबाव डालने की खबरों के संदर्भ में आया है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात 'इंडिया टुडे ग्रुप' की अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन से बातचीत में कही. यह खास बातचीत उनकी गुरुवार से शुरू होने वाली दो-दिवसीय भारत यात्रा से ठीक पहले हुई. आजतक के साथ राष्ट्रपति पुतिन का यह इंटरव्यू आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा.

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत की मज़बूत और स्पष्ट स्थिति देखी है और देश अपने नेतृत्व पर गर्व कर सकता है. पुतिन ने यह भी बताया कि रूस और भारत के बीच 90 प्रतिशत से अधिक द्विपक्षीय लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है.

वन-ऑन-वन बातचीत की शुरुआत में 73 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इंडिया टुडे टीम का क्रेमलिन में स्वागत करके खुशी हो रही है और उम्मीद है कि वे मॉस्को में अपना समय आनंद से बिता रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने 'मित्र, प्रधानमंत्री मोदी' से मिलने के लिए यात्रा पर निकलने को लेकर 'बहुत खुश' हैं, और बताया कि दोनों नेताओं ने अगली बैठक भारत में करने पर सहमति जताई है. 

आजादी के बाद भारत की प्रगति की सराहना
पुतिन ने कहा कि भारत–रूस सहयोग के व्यापक दायरे को देखते हुए 'बहुत सी बातें' चर्चा के लिए हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों के 'अनूठे' इतिहास को भी रेखांकित किया. इसके साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद की प्रगति की भी सराहना की और कहा कि मात्र 77 वर्षों, जो कि अपेक्षाकृत कम समय है, इसमें देश ने उल्लेखनीय विकास किया है.

क्रेमलिन में हुए इस इंटरव्यू के दौरान 'India Today Group' की टीम में ग्रुप चेयरमैन अरुण पुरी और वाइस-चेयरपर्सन कली पुरी भी मौजूद थे. दोनों ने इस बेबाक बातचीत को लेकर अपने अनुभव साझा किए. वाइस-चेयरपर्सन कली पुरी ने कहा, 'यह पहली बार था जब राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू दो लेडी एंकर्स ने किया. बातचीत बिल्कुल ग्लोबल थी... हम सिर्फ भारत-रूस संबंधों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राष्ट्रपति पुतिन वैश्विक मंच पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं.'

वहीं अपनी ओर से, राष्ट्रपति पुतिन से व्यक्तिगत तौर पर मिले अरुण पुरी ने रूसी राष्ट्रपति के शांत स्वभाव का उल्लेख किया. उन्होंने कहा, 'दुनिया के कई हिस्सों में उन्हें विलेन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन यहां वे बिल्कुल अलग दिखे. वह अपनी बातों को पूरी स्पष्टता से रखते दिखे और बहुत संयमित थे.'

