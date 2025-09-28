RSS के शताब्दी वर्ष पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला! जारी होगा डाक टिकट और सिक्का

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर केंद्र की मोदी सरकार एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी कर सकते हैं.

सूत्रों ने बताया कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार ने डाक टिकट और सिक्का जारी करने बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों की मानें तो डाक टिकट और सिक्का संघ के 100 साल पूरे होने की पूर्व शाम यानी की दशहरा से एक दिन पहले यानी एक अक्टूबर को जारी किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे.

साथ ही इस कार्यक्रम में आरएसएस के सरकार्यवाह (मुख्य संगठन मंत्री) दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रह सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारी जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि तैयारी अंतिम चरण में है.

सूत्रों के अनुसार, ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री, संघ के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. हाल ही में दत्तात्रेय होसबाले ने शताब्दी वर्ष को 'राष्ट्र जागरण का वर्ष' बताते हुए इसके महत्व पर जोर दिया था.

Advertisement

1925 में हुई थी संघ की स्थापना

दरअसल, आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा विजयादशमी के दिन नागपुर में की गई थी. अब साल 2025 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जो संगठन के 100 वर्षों के सफर को चिह्नित करता है.

आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपदा राहत और सामाजिक सेवा तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ ने देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें लाखों स्वयंसेवक भाग लेंगे.

---- समाप्त ----