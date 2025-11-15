scorecardresearch
 

Feedback

टिकट की राजनीति ने ले ली जान! RSS कार्यकर्ता ने आरोपों के बीच फांसी लगाकर दी जान

तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ता आनंद के. थंपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा टिकट न मिलने से आहत होकर आत्महत्या कर ली. थंपी ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आरोप लगाए कि उन्हें स्थानीय नेताओं और रेत माफिया के हितों के कारण टिकट नहीं मिला. बाद में उन्होंने शिवसेना का समर्थन भी लिया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
बीजेपी राज्य अध्यक्ष ने जताया दुख.(Photo: Representational)
बीजेपी राज्य अध्यक्ष ने जताया दुख.(Photo: Representational)

तिरुवनंतपुरम में एक आरएसएस कार्यकर्ता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार को तब सामने आई जब त्रिक्कन्नपुरम के रहने वाले आनंद के. थंपी अपने घर परिसर में बने एक शेड में फांसी के फंदे से लटके पाए गए. बताया गया कि वे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का टिकट न मिलने से बेहद परेशान थे.

भाजपा प्रत्याशी बनने की उम्मीद

पुलिस ने बताया कि थंपी तिरुवनंतपुरम निगम के त्रिक्कन्नपुरम वार्ड से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन जब उन्होंने पाया कि भाजपा की उम्मीदवार सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, तो वे टूट गए. हालांकि, भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि थंपी कभी उनके पास टिकट मांगने पहुंचे ही नहीं. उनका कहना है कि टिकट न मिलने से इस घटना को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी के स्तर पर इस बात की जांच जरूर की जाएगी कि आखिर क्या हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Navy Day 2025
Navy Day: तिरुवनंतपुरम में 4 दिसंबर को दिखेगा नौसेना का शौर्य... होगा शक्ति प्रदर्शन 
शराबी ने महिला को ट्रेन से नीचे फेंका. (Photo: Representational )
ट्रेन में गेट से नहीं हटी महिला तो शराबी ने नीचे धकेला, हालत गंभीर... ICU में भर्ती 
अस्पताल में चल रहा है पेट डॉग रॉकी का इलाज. (Photo: ITG)
कोबरा से भिड़ गया था डॉग, मालकिन की जान बचाने वाले रॉकी की कैसी है सेहत? 
man with son
लग्जरी कार की जिद पर अड़ा बेरोजगार बेटा, पिता ने लोहे की रॉड से किया घायल 
DEG and EG are not meant to be used in medicines.
केरल में स्रेशन फार्मास्युटिकल्स की सभी दवाओं की बिक्री पर रोक, जानें वजह  

यह भी पढ़ें: शख्स ने किया सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 महिलाओं पर FIR

स्वतंत्र उम्मीदवार बनने की घोषणा

भाजपा सूची में नाम न मिलने के बाद थंपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घोषणा की थी कि वे अब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने आरएसएस और भाजपा नेताओं पर कुछ गंभीर आरोप लगाए और शनिवार दोपहर आत्महत्या करने की बात लिखी.

Advertisement

स्थानीय नेताओं पर रेत माफिया से जुड़े होने का आरोप

अपने संदेश में थंपी ने दावा किया कि उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में पहले ही बता दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय नेताओं के रेत तस्करी माफिया से जुड़े हितों के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया. साथ ही यह भी कहा कि स्वतंत्र उम्मीदवार बनने की घोषणा के बाद उनके दोस्त उनसे दूरी बनाने लगे, जिससे वे निराश हो गए.

दोस्त पहुंचे, लेकिन बचाया नहीं जा सका

व्हाट्सएप संदेश देखकर उनके दोस्त तुरंत घर पहुंचे और उन्हें फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए. लेकिन शाम तक इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

बीजेपी राज्य अध्यक्ष ने जताया दुख

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वे इस घटना से सदमे में हैं. उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष से जानकारी लेने पर पता चला कि वार्ड स्तर से भिजवाई गई शॉर्टलिस्ट में थंपी का नाम था ही नहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले की पूरी तरह जांच करेगी.  उधर, शिवसेना नेताओं ने दावा किया कि टिकट न मिलने के बाद थंपी उनके पास समर्थन मांगने आए थे. उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम पार्टी नेताओं की थंपी के साथ होटल में बैठक भी हुई थी और उन्होंने शनिवार सुबह शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कर प्रचार भी शुरू कर दिया था. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है. परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement