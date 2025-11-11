शख्स ने किया सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 महिलाओं पर FIR

बेंगलुरु में दो महिलाओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. उनके पुरुष फ्लैटमेट को यहां उनके किराए के अपार्टमेंट में मृत पाया गया था. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

मृतक की पहचान केरल के तिरुवनंतपुरम निवासी विष्णु सीपी (39) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि वह यहां चार साल से अधिक समय से एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फर्म में तकनीशियन के रूप में काम कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि 7 नवंबर को यहां उनके ज्वाइंट आवास के बाथरूम में शव फांसी से लटका मिला. फिलहाल घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

पुलिस के अनुसार वह व्यक्ति अपनी दो महिला मित्रों के साथ फ्लैट साझा करता था और उसके छोटे भाई ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके भाई का दोनों महिलाओं के साथ कुछ विवाद था. उनमें से एक उसके भाई के साथ संबंध में थी.

पुलिस ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत दोनों महिलाओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि वे लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

