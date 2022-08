रेवड़ी कल्चर पर सियासत तेज, अब जयंत चौधरी ने CJI को लेकर पूछा ये सवाल

सुप्रीम कोर्ट में 'रेवड़ी कल्चर' यानी फ्री योजनाओं पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है. इसी बीच आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने सीजेआई पर ही सवाल खड़े किए हैं. जयंत चौधरी ने ट्वीट कर पूछा है कि भारत के माननीय चीफ जस्टिस को कौन-कौन सी 'फ्रीबीज' मिलती हैं.

जयंत चौधरी ने इस मामले में एक के बाद एक कर कई ट्वीट किए. उन्होंने एक ट्वीट में पूछा, ''प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए क्या अग्निपथ भी रेवड़ी नहीं है?''

What are the ‘freebies’ provided to the Honourable Chief Justice of India? #RevdiCulture