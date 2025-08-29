scorecardresearch
 

रामसेतु धरोहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस जारी किया. ख़ुद स्वामी ने रामसेतु को पौराणिक और मानव निर्मित संरचना बताते हुए इसे संरक्षित करने की वकालत की है.

डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी की रामसेतु याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा (File Photo: PTI)
रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से चार हफ्ते मे जवाब दाखिल करने को कहा है. 

दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने पौराणिक मानव निर्मित संरचना राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने के लिए दाखिल की गई इस नई याचिका मे कहा है कि अदालत के कई साल पहले दिए गए आदेश के बावजूद सरकार ने अभी तक उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया है.

स्वामी ने इस याचिका में अदालत से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर जल्द फैसला ले.

यह भी पढ़ें: 'रामसेतु' रखा गया गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का नाम, नगर निगम में प्रस्ताव पास

वहीं पहले इस मामले पर दाखिल की गई सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से स्वामी की इस मांग पर विचार करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

लेटेस्ट

