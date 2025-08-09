scorecardresearch
 

'जगदीप धनखड़ कहां हैं? ना लोकेशन का पता, ना आधिकारिक सूचना...', कपिल सिब्बल ने पूछा सवाल

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा, हमने तो 'लापता लेडीज' के बारे में सुना था, लेकिन 'लापता वाइस प्रेसिडेंट' के बारे में पहली बार पता लगा है. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो धनखड़ की सुरक्षा का ध्यान रखें.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बयान दिया. (File Photo)
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कथित अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि धनखड़ ने  22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और आज 9 अगस्त तक उनकी कोई जानकारी नहीं है.

सिब्बल ने चुटकी लेते हुए कहा, हमने तो 'लापता लेडीज' के बारे में सुना था, लेकिन 'लापता वाइस प्रेसिडेंट' के बारे में पहली बार पता लगा है. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो धनखड़ की सुरक्षा का ध्यान रखें.

सिब्बल ने बताया, मैंने पहले दिन उनके पीएस को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वे (धनखड़) आराम कर रहे हैं. उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई. ना उनकी लोकेशन का पता है, ना कोई आधिकारिक सूचना मिली है.

सिब्बल ने पूछा कि ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए. क्या हमें हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करनी पड़ेगी? सिब्बल ने कहा कि धनखड़ हमारे करीबी दोस्त रहे हैं और उन्होंने कई केस साथ में लड़े हैं. अगर हमें एफआईआर दर्ज करानी पड़े तो यह अच्छा नहीं लगेगा.

सिब्बल ने तंज कसा और कहा, आप बांग्लादेशियों को तो एक जगह से दूसरी जगह खोज लेते हैं, मुझे यकीन है कि आप उन्हें भी ढूंढ लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि धनखड़ अपने आधिकारिक आवास पर भी नहीं हैं और यह अच्छा होगा अगर यह पता चल जाए कि वे कहां हैं, ताकि मैं वहां जाकर मुलाकात कर सकूं.

सिब्बल ने अंत में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चिंतित हूं, इसलिए यह मुद्दा उठा रहा हूं.

